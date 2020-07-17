حماس مستمرة في قمع الصحافة وحرية الإعلام رغم المطالبات بالتوقف

أدان حزب الشعب الفلسطيني، الجمعة، استمرار حملة حركة حماس على الصحفيين والحريات الإعلامية في قطاع غزة.



واستهجن حزب الشعب، في بيان تلقت ”الخليج 365” نسخة منه، ما وصفه بـ"الحملة المنظمة" التي تشنها حركة حماس وسلطتها في قطاع غزه، على عدد من الصحفيين والمواقع الإعلامية، الأمر الذي يشكل مساساً شخصياً بهم وتهديداً حقيقياً لحرية الرأي والتعبير والنشر".

وأشار الحزب (من فصائل منظمة التحرير الفلسطينية) إلى أن "هذه الحقوق كفلتها المواثيق الدولية والوطنية، وفي المقدمة منها القانون الأساسي الفلسطيني ووثيقة الاستقلال.

وأعرب عن استغرابه منع بعض القنوات التلفزيونية من العمل في قطاع غزة، في إشارة إلى قرار داخلية حماس منع قناتي العربية والحدث من العمل، على خلفية نشرهما تقارير عن خلية تجسس من الحركة.

كما أدان حزاب الشعب "الاستهداف الكبير والاساءة الشخصية" لموقع "أمد للإعلام" الفلسطيني ومديره حسن عصفور، إضافة لاحتجاز الصحفيين مثنى النجار وطارق أبو اسحاق واعتقال الصحفي أسامة الكحلوت واستمرار الاستدعاءات المتكررة لعدد من الاعلاميين، ومنهم لؤي الغول مدير نقابة الصحفيين في قطاع غزة.

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وحذر من استمرار هذه الممارسات من سلطة "حماس" في قطاع غزة، لما تشكله خطورة على وضع الحريات الصحفية وانتهاك صريح للمعايير الدولية والوطنية لحقوق الانسان ومنها مبادئ حرية الرأي والتعبير والعمل الصحفي.

وطالب حزب الشعب سلطة "حماس" بالتوقف الفوري عن كل هذه الممارسات والاحتكام للقانون والقضاء في أي قضايا ترتبط بحق وحرية الرأي والتعبير ووسائل النشر، وعدم اللجوء تحت أي ظروف وذرائع كانت إلى أساليب القوة والبطش والاعتقال التعسفي أو القدح والذم والتشهير بحق الصحفيين والكتاب وجميع وسائل الإعلام.

كانت نقابة الصحفيين الفلسطينيين اعتبرت أن الواقع خطير جدا ضد الحريات الإعلامية في قطاع غزة ومنها حملة الاعتقالات والاستدعاءات للصحفيين والتضييق على حرية عملهم، واستمرار إغلاق ومنع المؤسسات الإعلامية من العمل من أمن حركة حماس.

ووفق البيان؛ فقد شهد قطاع غزة منذ سيطرة حماس على الحكم في غزة حملة تكميم أفواه ومنع حرية العمل الصحفي، إلا وفق ما تقرره الحركة في القطاع.

واستنكرت نقابة الصحفيين الفلسطينيين، الخميس، منع قناتي العربية والحدث من العمل في قطاع غزة، واستدعاء أمن حماس لعدد من الصحفيين.