طائرة "راين إير" تهبط في أوسلو عقب إنذار بوجود قنبلة

أوسلو: أعلنت الشرطة النروجية هبوط طائرة تتبع شركة "راين إير" في أوسلو الجمعة عقب تلقيها إنذارا بوجود قنبلة على متنها وهي في الجو، وأشارت إلى أن الحادثة لا تزال مستمرة.
ونشر عدد كبير من قوات الأمن في مطار غاردرموين الدولي الواقع على بعد 50 كلم شمال شرق العاصمة النروجية.
وقالت الشرطة على تويتر إن "الوضع لم يحل بعد".
وكانت الطائرة قادمة من لندن، وفق شبكة "إن آر كي" الإعلامية العامة. وأشارت الشرطة إلى أن الهبوط جرى دون مشاكل وأنها بدأت إجلاء الركاب.
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