شكرا لقرائتكم خبر عن بالأسماء.. حزب النور يخوض انتخابات الشيوخ بـ16 مرشحا على المقاعد الفردية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخوض حزب النور انتخابات مجلس الشيوخ علي مقاعد الفردي بـ 16 مرشحاً في 9 محافظات هي الإسكندرية، والبحيرة، ومرسي مطروح، وكفر الشيخ، ودمياط، والفيوم، وبني سويف، وقنا وجنوب سيناء.

ففي الإسكندرية دفع حزب النور بثلاثة مرشحين، الأول عبد الله بدران، أمين حزب النور بمحافظة الإسكندرية، وعضو المجلس الرئاسى للحزب، ورمزه الانتخابي الفانوس، والمرشح الثاني الدكتور طلعت مرزوق ـ عضو المجلس الرئاسى لحزب النور ورئيس اللجنة القانونية بالحزب ورمزه الانتخابي النظارة، والمرشح الثالث المهندس زارع منيسي، عضو الجمعية العمومية لحزب النور ـ ورمزه الانتخابي الكرسي، وعدد المقاعد التي يتنافس عليها المرشحون في محافظة الإسكندرية، بالنسبة للنظام الفردي 7 مقاعد.

وفي محافظة كفر الشيخ دفع الحزب بمرشحين الأول السيد مصطفي خليفة نائب رئيس حزب النور، وعضو المجلس الرئاسى للحزب ورمزه الانتخابي الفانوس، والثاني الدكتور محمد إبراهيم منصور، أمين عام حزب النور، وعضو المجلس الرئاسى للحزب ورمزه الانتخابي الكرسي، وعدد المقاعد التي يتنافس عليها المرشحون في محافظة كفر الشيخ، بالنسبة للنظام الفردي 3 مقاعد.

وفي محافظة البحيرة دفع الحزب بأربعة مرشحين الأول أشرف أبوكاشيك ورمزه الانتخابي الفانوس، والثاني عبدالرسول طبلية، ورمزه الانتخابي النظارة، والثالث المهندس إسلام المغربي، أمين حزب النور بمحافظة البحيرة، ورمزه الانتخابي الكرسي، والرابع محمود غلاب، ورمزه الانتخابي المظلة، وعدد المقاعد التي يتنافس عليها المرشحون في محافظة البحيرة بالنسبة للنظام الفردي 7 مقاعد.

وفي محافظة الفيوم دفع الحزب بمرشحين الأول الدكتور وجيه الشيمي، عضو مجلس الشعب الأسبق، ورمزه الانتخابي الفانوس، وصلاح سليمان ، عضو المجلس الأعلى للقبائل العربية بمصر، ورمزه الانتخابي الكرسي، وعدد المقاعد التي يتنافس عليها المرشحون في محافظة الفيوم بالنسبة للنظام الفردي 3 مقاعد.

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وفي محافظة مرسي مطروح دفع الحزب بصابر مصطفى رفاد القناشي، وكيل حزب النور بمركز براني ـ ورمز الانتخابي الفانوس، وعدد المقاعد التي يتنافس عليها المرشحون في محافظة مرسي مطروح بالنسبة للنظام الفردي مقعد واحد فقط.

وفي محافظة المنوفية دفع الحزب بالمهندس صلاح عبد المعبود عضو الهيئة العليا لحزب النور، ورمزه الانتخابي الفانوس، وعدد المقاعد التي يتنافس عليها المرشحون في محافظة المنوفية بالنسبة للنظام الفردي 4 مقاعد.

وفي محافظة بني سويف دفع الحزب بالدكتور شعبان احمد عبد العليم شعبان عضو الهيئة العليا بحزب النور، ورمزه الانتخابي الفانوس، وعدد المقاعد التي يتنافس عليها المرشحون في محافظة بني سويف بالنسبة للنظام الفردي 3 مقاعد.

وفي محافظة دمياط دفع الحزب بالدكتور محمود محمد المزين باحث، ورمز الانتخابي الفانوس، وعدد المقاعد التي يتنافس عليها المرشحون في محافظة دمياط بالنسبة للنظام الفردي مقعدين.

وفي محافظة قنا دفع الحزب بمحمود أبو السعود ورمزه الانتخابي الفانوس، وعدد المقاعد التي يتنافس عليها المرشحون في محافظة قنا بالنسبة للنظام الفردي ثلاثة مقاعد.

وفي محافظة جنوب سيناء دفع الحزب بعبد الحليم الجمال عضو مجلس الشورى السابق، ورمزه الانتخابي الفانوس، وعدد المقاعد التي يتنافس عليها المرشحون في محافظة جنوب سيناء بالنسبة للنظام الفردي مقعد واحد فقط.