شكرا لقرائتكم خبر عن طلب إحاطة لوزيرة الصحة حول توقف المعمل المركزى لتحاليل كورونا بكفر الشيخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب فتحي الشرقاوي، عضو مجلس النواب عن دائرة مطوبس وفوه بمحافظة كفر الشيخ، بطلب إحاطة إلي الدكتور علي عبد العال، رئيس البرلمان موجهاً إلي رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، ووزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد بشأن توقف معمل الزغفران حيث المعمل المركزى لمحافظة كفرالشيخ لتحليل فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، منذ أربعة ايّام.

وقال الشرقاوي في طلب الإحاطة المقدم منه إن السبب الرئيسي في توقف المعمل يعود إلي استياء وامتناع الأطباء والفنيين عن العمل بسبب عدم تقاضيهم مكافآتهم أسوة بزملائهم فى مستشفيات المحافظة.

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واضاف عضو مجلس النواب، أن هذا النهج في عدم منح الاطباء مكافاتهم يعتبر اجحاف بحقوق كافة العاملين بمعمل الزعفران، لاسيما في تلك الظروف الصعبة، مشيراً إلي أن الملفت في الأمر هو علم المحافظ بهذه الواقعة، الأمر الذي يعتبره جسيم واهدار للمال العام

وحذر البرلماني من خطورة إغلاق المعمل المركزي، لاسيما في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، مطالباً بسرعه منح الأطباء والفنين لمكافاتهم وإعادة فتح معمل الزغفران في اسرع وقت، منعاً لتكدس التحاليل.