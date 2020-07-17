هونج كونج تسجل 58 إصابة جديدة وحالة وفاة بكورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - هونج كونج- (د ب أ):
سجلت هونج كونج اليوم الجمعة 58 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد وحالة وفاة، ليبلغ إجمالي عدد الوفيات جراء مرض "كوفيد-19"، 11 وفاة، وسط تصاعد حالات العدوى التي أعادت قطاعا كبيرا من المدينة إلى حالة الإغلاق.
وأفادت هيئة الإذاعة العامة "آر تي إتش كيه" بأن امرأة، 71 عامًا، كانت مصابة بـ "كوفيد- 19" ومرض مزمن فارقت الحياة بعد ظهر الجمعة.
وشملت حالات عدة من أحدث الإصابات المسجلة أشخاصا على اتصال واسع النطاق مع الجمهور، وبينهم سائق حافلة وضابط بإدارة الجمارك وحارس أمن وبائعو خضار .
وظهرت مجموعة كبيرة من الحالات الجديدة في منطقة "تسز وان تشان" بحي وونج تاي سين في كولون، حيث وقعت حالات تفش في دار مسنين، وسوق للأغذية الطازجة والعديد من المطاعم في مركز للتسوق.
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