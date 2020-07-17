جامعة هوبكنز: 77 ألفا و255 إصابة جديدة بكورونا في الولايات المتحدة

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - أ ش أ أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، تسجيل 77 ألفا و255 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد خلال 24 ساعة في الولايات المتحدة. ونقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الجمعة، عن جامعة جونز هوبكنز - التي تعد مرجعاً في تتبّع الإصابات والوفيات الناجمة عن (كوفيد - 19) - إفادتها بأن الجائحة لا تزال متفشية في جميع أنحاء البلاد.

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