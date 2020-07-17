الاحتلال الإسرائيلي يمنع إقامة صلاة الجمعة في محافظة سلفيت

محمد اسماعيل - القاهرة - رام الله - أ ش أ

منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، الفلسطينيين من إقامة صلاة الجمعة على أراضيهم المهددة بالاستيلاء عليها في قرية حارس غرب محافظة سلفيت.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن قوات الاحتلال شددت إجراءاتها العسكرية على مدخل ومحيط قرية حارس، وتحرير مخالفات للمواطنين من قبل شرطة الاحتلال.

وأكد عضو المجلس الثوري لحركة "فتح" جمال الديك أن إرادة الشعب الفلسطيني قوية وفعالياته مستمرة ومتدرجة نحو مقاومة شعبية شاملة بحاضنة عربية وإقليمية ودولية حتى اقتلاع الاحتلال.

بدوره، أوضح عبد الستار عواد أمين سر حركة فتح في سلفيت، أن الفعاليات المناهضة للاستيطان مستمرة للأسبوع الثامن على التوالي في بلدة حارس، رغم منع قوات الاحتلال الفلسطينيين من الوصول للأراضي المهددة بالمصادرة، مشددا على ضرورة تواجد المزارعين وثباتهم في أرضهم لحمايتها من الاحتلال.