العراق يسجل 2023 إصابة جديدة بفيروس كورونا و94 وفاة خلال الـ24 ساعة

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أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم الجمعة، تسجيل 2023 إصابة و94 وفاة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية وفقا لموقع روسيا اليوم .
وذكر بيان للوزارة "تم فحص 17211 نموذجافي كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض 762058".
وأضاف "كما سجلت وزارة الصحة والبيئة 2179 حالة شفاء خلال ذات المدة".
وبلغ مجموع حالات الشفاء 56495 حالة، والإصابات 88171، بينما وصلت الوفيات إلى 3616 حالة وفاة.
وأعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، أمس الخميس، تسجيل 2281 إصابة و90 حالة وفاة بفيروس كورونا.
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