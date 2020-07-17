الجيش اليمني يكبد الميليشيا الحوثية خسائر بشرية ومادية بصنعاء

كبدت قوات الجيش اليمني، اليوم الجمعة، ميليشيا الحوثي الإرهابية خسائر بشرية ومادية كبيرة في جبهة نهم شرق صنعاء، وفقًا لوكالةأنباء الشرق الاوسط.
الجيش تخوض لليوم الثاني على التوالي معارك مستمرة ضد الميليشيات الحوثية في جبهتي نجد العتق وصلب بمديرية نهم"، مشيرًا إلى استهداف مدفعية الجيش عدداً من المواقع التي تتمركز فيها الميليشيات الحوثية.
نقلت وكالة الأنباء اليمنية عن مصدر عسكري قوله: "إن قوات
ولفت إلى أن مقاتلات تحالف التحالف العربي استهدفت بعدة غارات جوية آليات ومعدات قتالية وتحصينات للميليشيات الحوثية في ذات المنطقة، أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيات وتدمير عدد من الآليات المتنوعة.
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