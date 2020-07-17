الجزائر.. هزة أرضية بقوة 4.5 درجة تضرب شمال شرقي البلاد

ضربت هزة أرضية بقوة 4.5 درجة بمقياس ريختر ولاية ميلة الجزائرية شمال شرق، دون تسجيل خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء الهزة، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.



أعلن بيان لمركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء بالجزائر أن مركز

الهزة حدد بـ 1 كلم شمال منطقة "سيدي مروان" بولاية ميلة.



من جانبها، أكدت الحماية المدنية عدم تسجيل أي خسائر بشرية أو مادية جراء تلك الهزة الأرضية ، مشيرة إلى أن

وحدات التدخل للحماية المدنية، وبعد المعاينة التي قامت بها على مستوى كل بلديات الولاية لم تسجل لحد الساعة أي خسائر بشرية أو مادية إلا بعض التشققات في الحي القديم ببلدية ميلة، حيث تعمل الفرق والجهات المتخصصة على تقييمها.



وأضافت أن فرق الحماية المدنية قامت بطمأنة بعض المواطنين الذين أصيبوا بحالة فزع.