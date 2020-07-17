الجزائر.. هزة أرضية بقوة 4.5 درجة تضرب شمال شرقي البلاد

ضربت هزة أرضية بقوة 4.5 درجة بمقياس ريختر ولاية ميلة الجزائرية شمال شرق، دون تسجيل خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء الهزة، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
الهزة حدد بـ 1 كلم شمال منطقة "سيدي مروان" بولاية ميلة.
أعلن بيان لمركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء بالجزائر أن مركز
وحدات التدخل للحماية المدنية، وبعد المعاينة التي قامت بها على مستوى كل بلديات الولاية لم تسجل لحد الساعة أي خسائر بشرية أو مادية إلا بعض التشققات في الحي القديم ببلدية ميلة، حيث تعمل الفرق والجهات المتخصصة على تقييمها.
من جانبها، أكدت الحماية المدنية عدم تسجيل أي خسائر بشرية أو مادية جراء تلك الهزة الأرضية ، مشيرة إلى أن
وأضافت أن فرق الحماية المدنية قامت بطمأنة بعض المواطنين الذين أصيبوا بحالة فزع.
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