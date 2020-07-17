الصحة السعودية: تسجيل 37 حالة وفاة و2613 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحية السعودية اليوم الجمعة عن تسجيل 37 وفاة ونحو 2613 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال آخر 24 ساعة، مقابل 45 وفاة و2764 إصابة في اليوم السابق وفقا لموقعروسيا اليوم.
وأكدت وزارة الصحة السعودية في تقريرها اليومي بشأن مستجدات تفشي الفيروس الذي يسبب مرض "كوفيد-19" أن إجمالي عدد الإصابات التي رصدت في المملكةحتى الآن أصبح بذلك 245851 منها 2407 حالات وفاة.
ولا تزال في البلاد حسب بيانات الوزارة، 52283 حالة نشطة لـ"كوفيد-19"، بما في ذلك 2188 مريضا في حالة حرجة.
وتماثل 3539 مريضا للشفاء في المملكة خلال الساعات الـ24 الماضية، ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 191161.
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