أعلنت الصين، اليوم الجمعة، أنها ستتخذ إجراءات لمكافحة الإغراق ضد مادة "إن-بروبانول" المستوردة من الولايات المتحدة، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.
وقالت وزارة التجارة الصينية إنه وفقا للتحقيقات الأولية، التي بدأت في يوليو من العام الماضي، فإن الصناعة المحلية عانت من أضرار كبيرة بسبب الإغراق بهذه المنتجات من الولايات المتحدة.
واعتبارا من السبت (18 يوليو 2020)، سيطلب من مستوردي هذه المنتجات،
وتستخدم مادة "إن-بروبانول" التي تتكون بشكل طبيعي بكميات صغيرة خلال العديد من عمليات التخمير، كمذيب في صناعة الأدوية، بشكل أساسي من أجل صناعة الراتنجات واسترات السليلوز.
وأفادت الإدارة الوطنية للطاقة بأن استهلاك الصين من المنتجات النفطية المكررة ارتفع فيالربع الثاني، إذ تحسن طلب قطاعي الصناعة والنقل بعد تجاوز ذروة جائحة فيروس كورونا، لكن الطلب ما زال دون المستويات المسجلة قبل عام.
قالت الإدارة الوطنية للطاقة، اليوم الجمعة، إنه بعد أن انخفض الطلب بنحو 19 بالمئة في الربع الأول مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2019 فإنه "في الربع الثاني، تضاءل الانكماش بواقع ست نقاط مئوية".
ولم تقدم الإدارة تفاصيل استهلاك المنتجات النفطية المكررة في إحاطة صحفية قدمتها في العاصمة كشفت فيها عن التغير المئوي.
كانت هذه تفاصيل خبر فرض رسومًا جمركية على مجموعة بعض المنتجات في الصين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.