فرض رسومًا جمركية على مجموعة بعض المنتجات في الصين

أعلنت الصين، اليوم الجمعة، أنها ستتخذ إجراءات لمكافحة الإغراق ضد مادة "إن-بروبانول" المستوردة من الولايات المتحدة، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.

وقالت وزارة التجارة الصينية إنه وفقا للتحقيقات الأولية، التي بدأت في يوليو من العام الماضي، فإن الصناعة المحلية عانت من أضرار كبيرة بسبب الإغراق بهذه المنتجات من الولايات المتحدة.

واعتبارا من السبت (18 يوليو 2020)، سيطلب من مستوردي هذه المنتجات،

Advertisements

دفع رسوم بمعدلات تتراوح بين 254.4 و267.4 بالمئة في الجمارك الصينية.

وتستخدم مادة "إن-بروبانول" التي تتكون بشكل طبيعي بكميات صغيرة خلال العديد من عمليات التخمير، كمذيب في صناعة الأدوية، بشكل أساسي من أجل صناعة الراتنجات واسترات السليلوز.

وأفادت الإدارة الوطنية للطاقة بأن استهلاك الصين من المنتجات النفطية المكررة ارتفع في

الربع الثاني، إذ تحسن طلب قطاعي الصناعة والنقل بعد تجاوز ذروة جائحة فيروس كورونا ، لكن الطلب ما زال دون المستويات المسجلة قبل عام.

قالت الإدارة الوطنية للطاقة، اليوم الجمعة، إنه بعد أن انخفض الطلب بنحو 19 بالمئة في الربع الأول مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2019 فإنه "في الربع الثاني، تضاءل الانكماش بواقع ست نقاط مئوية".

ولم تقدم الإدارة تفاصيل استهلاك المنتجات النفطية المكررة في إحاطة صحفية قدمتها في العاصمة كشفت فيها عن التغير المئوي.