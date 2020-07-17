سوريا.. هزتان أرضيتان شرق البلاد

ضربت هزتان أرضيتان بقوة (4.2) و (4.1) درجة على مقياس ريختر شمال شرق مدينة دير الزور وشرق مدينة الميادين في سوريا، وفقًا لموقع روسيا اليوم.
وأوضح المركز الوطني للزلازل في بيان، "سجلت الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي هزتين أرضيتين بقوة 4.2 و4.1 على مقياس
ريختر حدثتا عند الساعة الواحدة وثلاث وثلاثين دقيقة والواحدة وإحدى وخمسين دقيقة ليلا بالتوقيت المحلي حيث تبعد الأولى مسافة 49 كم شمال شرق مدينة دير الزور والثانية مسافة 62 كم شرق مدينة الميادين".
وكان المركز الوطني للزلازل أعلن في الرابع عشر من الشهر الجاري وقوع هزة أرضية متوسطة الشدة بقوة 4 درجات على مقياس ريختر على مسافة 70 كيلومترا جنوب مدينة الحسكة سبقتها هزة أرضية ضربت في السابع من الشهر الجاري على بعد 45 كم شمال شرق مدينة دير الزور بقوة 4.4 درجة على مقياس ريختر.
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