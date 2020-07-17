انسحاب ثاني نائب برلماني من انتخابات مجلس الشعب في سوريا

أكد عمر أوسي، عضو مجلس الشعب السوري، انسحابه من السباق الانتخابي كمرشح مستقلعن دائرة مدينة دمشق لعضوية البرلمان القادم الدور الثالث، في ثاني انسحاب من نوعه خلال يوم ، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.
وقال أوسي (العضو الكردي في البرلمان السوري) في بيان اليوم الجمعة، أعلن انسحابي من السباق الانتخابي كمرشح مستقلعن دائرة مدينة دمشق لعضوية البرلمان السوري القادم (الدور الثالث).وتابع: "لقد أمضيت ثماني سنوات لدوريين تشريعيين ( الأول والثاني) في مجلس الشعب وفي ظروف صعبة وكنت النائب الكردي الوحيد في البرلمان السوري الذي دافع باستمرار عن شعبه الكردي في سوريا وطالب بحقوقه القومية المشروعة ودعوت دائما إلى الحوار بين الكرد السوريين والحكومة بالإضافة الى دفاعي عن الشعب السوري بجميع مكوناته قدر المستطاع وبما يتيحه لنا الدستور من صلاحيات وأوكد أنني سأواصل واجبي الوطني وسأبقى وفيا لمبادئي وللقضية الكردية كما كنت دائما داخل البرلمان وخارجه".
إلى ذلك أعلن رجل الأعمال السوري محمد حمشو في وقت سابق من اليوم انسحابا مفاجئا من الترشح لانتخابات مجلس الشعب قبل يومين على موعدها.
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