تسجيل هزتين أرضيتين شرق سوريا

سجلت سوريا، اليوم الجمعة، هزتين أرضيتين بقوة (4.2) و (4.1) درجة على مقياس ريختر شمال شرق في مدينة دير الزور وشرق مدينة الميادين في سوريا، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.

وأوضح المركز الوطني للزلازل في بيان، "سجلت الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي هزتين أرضيتين بقوة 4.2 و4.1 على مقياس ريختر حدثتا عند الساعة الواحدة وثلاث وثلاثين دقيقة والواحدة وإحدى وخمسين دقيقة ليلًا بالتوقيت المحلي، حيث تبعد الأولى مسافة

49 كم شمال شرق مدينة دير الزور، والثانية مسافة 62 كم شرق مدينة الميادين".

وكان المركز الوطني للزلازل أعلن في الرابع عشر من الشهر الجاري وقوع هزة أرضية متوسطة الشدة بقوة 4 درجات على مقياس ريختر على مسافة 70 كيلومترا جنوب مدينة الحسكة سبقتها هزة أرضية ضربت في السابع من الشهر الجاري على بعد

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45 كم شمال شرق مدينة دير الزور بقوة 4.4 درجة على مقياس ريختر.

وأعلنت وزارة الصحة السورية، يوم الخميس، تسجيل 19 إصابة جديدة بفيروس كورونا في سوريا. وأشارت الوزارة -في بيان أوردته وكالة الانباء السورية (سانا)- إلى أن عدد الإصابات المسجلة في سوريا حتى الآن بلغ 477.

وفي شمال سوريا، أعلن مخبر الترصد الوبائي التابع لوزارة الصحة في الحكومة السورية المؤقتة "تسجيل ثلاث حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا في المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة في ريف حلب الشمالي ومحافظة إدلب، ليرتفع عدد الإصابات الكلي إلى 11 حالة".