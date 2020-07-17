تسجيل 553 حالة جديدة بكورونا في الكويت

أعلنت وزارة الصحة الكويتية تسجيل 553 حالة جديدة بكورنا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وضحت الصحة في بيان لها اليوم الجمعة، ان من ضمن مجموع الحالات التي رصدت خلال الـ24 ساعة الماضية لحالات مخالطة وحالات اخرى تحت التقصي الوبائي، مشيرة الى أن عدد الحالات

التي استدعت الرعاية الطبية المركزة 143 حالة, وقد جرى تسجيل حالتي وفاة, ناتجة عن مضاعفات الإصابة بفيروس كورونا كوفيد-19 ليصبح الاجمالي 404 حالات وفاة.

وأشار بيان وزارة الصحة إلى أن المجموع الكلي للحالات

التي ثبتت إصابتها بمرض كوفيد-19 في دولة الكويت, ومازالت تتلقى الرعاية والمتابعة الطبية اللازمة 9436 حالة كما بلغ عدد المسحات خلال الـ24 ساعة الماضية 3443، فيما جاوز المجموع الكلي لعدد الفحوصات حتى الآن 452970. يأتي ذلك فيما يتواصل ارتفاع معدلات الشفاء، حيث أعلنت الصحة عن تعافي 836 حالة ليصبح إجمالي حالات الشفاء 48381 حالة.