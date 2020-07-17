رئيس وزراء بريطانيا يؤكد أن الحياة لن تعود لطبيعتها قبل نوفمبر

أكد بوريس جونسون، رئيس الوزراء البريطاني، اليوم الجمعة، أن الحياة لن تعود إلى طبيعتها قبل نوفمبر على أحسن تقدير، وحذر من أن الملاهي الليلية ومناطق لعب الأطفال يجب أن تظل مغلقة، وأن تبقى حفلات الزواج محدودة، حسبما ذكر موقع رويترز .
أضاف جونسون أن السلطات ستسمح ابتداءً من أكتوبر للجماهير بحضور الفعاليات الرياضية. لكنه قال إن الحكومة ستبحث العودة للحياة الطبيعية بشكل أكبر ابتداءًمن نوفمبر.
وأوضح أن السلطات المحلية ستكون لها صلاحيات أكبر في فرض إجراءات العزل العام ابتداء من يوم السبت.
وقال خلال مؤتمر صحفي في مقر رئاسة الوزراء ”هذه الصلاحيات ستمكن السلطات المحلية من التحرك بشكل أسرع للتصدي لحالات التفشي حيث تكون للسرعة أهمية بالغة“.
وكان بوريس جونسون قد تعهد بإجراء تحقيق في تعامل الحكومةمع إنتشار فيروس كورونا لكنه أشار إلى أن هذا التحقيق لن يجرى الأن.
وقال جونسون - خلال حديثه أمام مجلس العموم في جلسة أسئلة رئيس الوزراء اليوم الأربعاء -: "لا أعتقد أن الأن وسط محاربة هذه الجائحة يعد الوقت المثالي لتكريس الوقت المناسب لإجراء مثل هذا التحقيق."
وأضاف:"لكن بالتأكيد سنبحث كيفية تعلم الدروس من هذه الجائحة في المستقبل وبالتأكيد فإن تحقيقاً مستقلاً سيجري فيما حدث."
وذكرت صحيفة "إيفيننج ستاندارد" البريطانية أن رئيس الوزراء كان يرد على سؤال تطرق إليه النائب عن حزب الديمقراطيين الأحرار
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