إسبانيا.. السلطات تدعو سكان برشلونة للبقاء في منازلهم بعد تصاعد الإصابات بكورونا

دعت سلطات منطقة كطالونيا الإسبانية، اليوم الجمعة، سكان برشلونة للبقاء في منازلهم والإحجام عن التجمعات التي تزيد عن عشرة أشخاص لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وعلى الرغم من ذلك، فإن الحكومة المحلية لم تصل إلى حد فرض إجراءات عزل عام إلزامي في ثاني أكبر مدن إسبانيا، وقالت إن الإجراءات التي طلبتها من السكان تهدف لتجنب اللجوء لذلك.

وحث مسؤولون في المنطقة في مؤتمر صحفي سكان برشلونة، وهي إحدى مناطق الجذب السياحي الرئيسية في البلاد، على التسوق عبر الإنترنت والخروج للضرورة القصوى فقط.

كما ستفرض السلطات قيودا للحد من الفاعليات الثقافية والرياضية.

وشهدت العاصمة الكطالونية برشلونة، التي يقطنها نحو 1.6 مليون نسمة وهي من أكثر المدن الأوروبية التي تستقبل زوارا، قفزة في أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد منذ الأسبوع الماضي.