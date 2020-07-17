والدة مغني الراب “ديزي دروس” تنال الباكالوريا بميزة حسن جدا

نالت والدة مغني الراب، ديزي دروس، شهادة الباكالوريا للموسم الدراسي الحالي بميزة حسن جدا.
وكشف شقيق ديزي دروس، على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي أنستغرام، أن والدته الخمسينية، حصلت على معدل 16.74، بعدما اجتازت الباكالوريا كمترشحة حرة.
وشاركت صفحات في أنستغرام النقط، التي تحصلت عليها والدة ديزي دروس في امتحانات الباكالوريا، والتي تراوحت بين 14 و19.5 من 20.
يذكر أن والدة ديزي دروس، عائشة فهيمي، اجتازت امتحانات الباكالوريا حرة في شعبة الآداب.
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