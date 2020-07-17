غزة: مسيرة رافضة لممارسات الاحتلال في القدس

القدس - بواسطة محمد عز العرب - شارك المئات من الفلسطينيين اليوم، الجمعة، في مسيرة شرقي مدينة غزة، تنديدا بالممارسات الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة.

وأفادت وكالة الأناضول، بأن المتظاهرين خرجوا بعد صلاة الجمعة، بدعوة من حركة "الجهاد الإسلامي"، وجابوا شوارع مدينة غزة.

وحمل المشاركون في المسيرة العلم الفلسطيني، ولافتات تندد بالاعتداءات الإسرائيلية بحق الأماكن المقدسة في القدس.

(الأناضول)

وقال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، خضر حبيب، إن "القدس والمسجد الأقصى خط أحمر، لا يمكن أن يسمح الشعب الفلسطيني لأحدٍ بالسيطرة عليهما". وأضاف حبيب، أنّ "الشعب الفلسطيني بات اليوم متحدا، لمواجهة الأخطار التي تحيط بقضيته ومقدساته".

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وذكر أن "العدو الصهيوني يريد السيطرة على المدينة المقدسة والمسجد الأقصى، وأن ينهي معركة القدس لصالحه، ونحن ندرك هذه المخططات والأخطار". وأشار إلى أن إسرائيل تحاول إغلاق مصلى "باب الرحمة"، في المسجد الأقصى، بهدف إنشاء كنيس يهودي بدلا منه. ودعا حبيب، الأمتين العربية والإسلامية، إلى تحمل المسؤولية التاريخية، تجاه مدينة القدس.

والإثنين، أصدرت محكمة إسرائيلية قرارا يقضي بإغلاق مصلى باب الرحمة، وهو ما أعلنت المرجعيات الدينية بالقدس رفضه. والمرجعيات الدينية بالقدس هي: الهيئة الإسلامية العليا، ومجلس الأوقاف والشؤون الإسلامية، ودار الإفتاء، ودائرة قاضي القضاة بالقدس.

وفي شباط/ فبراير 2019، أعادت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس فتح باب الرحمة أمام المصلين، بعد إغلاق إسرائيلي قسري استمر 10 سنوات.

ومنذ إعادة فتح المصلى، تلاحق الشرطة الإسرائيلية المصلين وحراس المسجد الأقصى فيه، حيث أصدرت الشرطة الإسرائيلية عشرات الأوامر لإبعاد المصلين عنه.