يافا: مسيرة احتجاجية غاضبة ضد تجريف مقبرة الإسعاف

القدس - بواسطة محمد عز العرب - شارك المئات من أهالي مدينة يافا بعد صلاة الجمعة، في مسيرة احتجاجية ضد استئناف العمل بمشروع إقامة مبنى لإيواء المشردين على أرض مقبرة الإسعاف الإسلامية.

وخرج المتظاهرون بالمسيرة من أمام المقبرة، وقاموا بإغلاق الشارع الرئيسي تنديدا ورفضا لتجريف المقبرة، حتى وصولهم إلى حديقة "الغزازوة" بحي العجمي.

ورفعت خلال المسيرة لافتات منددة بأعمال التجريف وأخرى مطالبة البلدية بوقف أعمالها في المقبرة.

وأعرب المتظاهرون عن غضبهم واستنكارهم العارمين جراء إصرار بلدية تل أبيب على تجريف المقبرة من أجل إقامة مبنى لإيواء المشردين على أنقاضها.

هذا، وتتواصل في مدينة يافا الخطوات والفعاليات الاحتجاجية دفاعا عن مقبرة الإسعاف في أعقاب استئناف بلدية تل أبيب أعمال الحفر والتجريف في أرض المقبرة بقرار من المحكمة المركزية.