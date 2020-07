بيع مليون نسخة من كتاب ابنة شقيق ترامب في يوم واحد فقط!

القدس - بواسطة محمد عز العرب - صرّحت دار نشر "سايمون أند شوستر"، اليوم الخميس، أنها باعت 950 ألف نسخة من كتاب "أكثر مما ينبغي وغير كاف أبدًا: كيف صنعت عائلتي أخطر رجل في العالم؟"، الذي كتبته ابنة شقيق الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الطبيبة النفسية ماري ترامب، عنه في اليوم الأول من طرحه في السوق.

وقدّم كتاب (Too Much And Never Enough) الذي ستُنشر نسخته الفرنسية في تشرين الأول/ أكتوبر القادم، الرئيس الأميركي على أنه "مريض بالكذب، وشخصية نرجسية"، كما تتّهمه المؤلفة، بصفتها طبيبة نفسية بالمقام الأول، بأنه ساهم في إضعاف والدها، فريد ترامب جونيور، شقيق الرئيس.

وتوفي الشقيق الأكبر لدونالد ترامب، فريد ترامب جونيور، في عام 1981 عن عمر ناهز 42 عامًا بعد تعرضه لنوبة قلبية ربطتها عائلته بإدمانه الكحول منذ عشر سنوات، علمًا أنه كان يعيش تحت ضغوط أسرته التي دفعته للعمل مع والده في تطوير العقارات في حين كان يطمح إلى أن يصبح طيارًا.

وأشارت دار النشر إلى أنها باعت 950 ألف نسخة من الكتاب الذي يُعد أول وصف غير مؤاتٍ بالنسبة للرئيس من قِبل شخص من عائلته، بما فيها الطلبات المسبقة، والإصدارات الصوتية والرقمية في يوم واحد، وهو رقم قياسي لها.

ووصف البيت الأبيض الكتاب الذي يتصدّر قائمة مبيعات موقع "أمازون" في كندا وأستراليا، بأنه "مليء بالأكاذيب، وتغذيه مزاعم لا أساس لها"، فيما طلبت دار النشر طبع نسخ إضافية ما سيجعل عدد النسخ المطبوعة 1.15 مليون للسوق الأميركية وحدها، وذلك رغم محاولة شقيق الرئيس، روبرت ترامب، منع نشر الكتاب باللجوء إلى القانون لكن دون جدوى.