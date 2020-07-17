شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 2,950 صندوقاً من التمور للأسر المحتاجة والنازحة من صنعاء إلى محافظة مأرب والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- المناطق - واس قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس بتوزيع 2,950 صندوقا من التمور للأسر المحتاجة والنازحة من صنعاء إلى محافظة مأرب، استفادت منها 2,950 أسرة.

ويأتي ذلك في إطار مشروع توزيع 3,000 طن من التمور في اليمن.

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