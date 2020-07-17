الصحة تسجّل 2023 إصابة جديدة بكورونا

وذكرت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، انه "تم فحص ( 17211) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم ؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق ( 762058 )".وأضافت أن "مختبرات الوزارة سجّلت هذا اليوم ( 2179) حالة شفاء في العراق موزعة كالتالي:بغداد / الرصافة 219بغداد / الكرخ 246مدينة الطب 184النجف الأشرف 74السليمانية 51أربيل 52دهوك 15كربلاء 89كركوك 71ديالى 130واسط 112البصرة 135ميسان 102بابل 68الديوانية 149ذي قار 252الأنبار 9المثنى 90نينوى 18صلاح الدين 113

وأوضحت، أن "الإصابات الجديدة لهذا اليوم بلغت 2023 حالة، وكما يلي:

بغداد الرصافة 212

بغداد الكرخ 243

مدينة الطب 66

النجف 47

السليمانية 121

أربيل 24

دهوك 6

كربلاء 141

كركوك 82

ديالى 84

واسط 154

البصرة 202

ميسان 65

بابل 200

الديوانية 97

ذي قار 51

الأنبار 12

المثنى 57

نينوى 18

صلاح الدين 141

وتابعت الوزارة، أن "الوفيات بلغت 94 حالة وكما يلي :

بغداد الرصافة 15

بغداد الكرخ 14

مدينة الطب 1

النجف 7

السليمانية 7

أربيل 4

كربلاء 2

كركوك 4

ديالى 1

واسط 5

البصرة 5

ميسان 3

بابل 10

الديوانية 6

ذي قار 6

المثنى 1

نينوى 1

صلاح الدين 2

وأشارت إلى أن "مجموع حالات الشفاء بلغت 56495، ومجموع الإصابات 88171، والراقدين الكلي28060، والراقدين في العناية المركزة 385، أما مجموع الوفيات فقد بلغ 3616".