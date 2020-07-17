بيان من مكافحة الارهاب بشان الفعاليات المرتبطة به

اصدر جهاز مكافحة الارهاب، الجمعة، بشان الفعاليات المرتبطة به.
وقال الجهاز في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه "تتناقل بعض وسائل التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الالكترونية اخبارًا غير صحيحة حول جهاز مكافحة الإرهاب والفعاليات المرتبطة به".
واضاف "اننا نذكر المواطنين الكرام بضرورة إستقاء المعلومات الموثوقة الخاصة بجهاز مكافحة الارهاب من مصادرها الرسمية فقط وهي المتحدث الرسمي بإسم جهاز مكافحة الإرهاب صباح النعمان والصفحتين الموثقتين في منصتي الفيس بوك وتويتر".
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