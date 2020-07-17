الكمارك تعلن إحباط محاولة تهريب ثمان سيارات

اعلنت الهيئة العامة للكمارك، الجمعة، عن إحباط محاولة تهريب ثمان سيارات دون الموديل في مركز كمرك ام قصر الشمالي. وقالت الهيئة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه ان "السلطة الكمركية في ام قصر الشمالي تمكنت بالتعاون مع هيئة المنافذ وشرطة الكمارك من ضبط حاويتين في رصيف (١١) تحتوي على ثمان سيارات دون الموديل مخفيه خلف صناديق ملابس في محاولة لتهريبها خلاف للضوابط". Advertisements واضافت انه "تم اتخاذ الأجراءات القانونية بحق المخالفة وفقا لقانونها النافذ رقم ٢٣لسنة ١٩٨٤المعدل". يذكر ان الهيئة العامة للكمارك تعلن بشكل مستمر عن ضبط واعادة اصدار مواد مختلفة يتم كشفها في مراكزها الكمركية تمنع من خلالها دخول المواد المخالفة لشروط وضوابط الأستيراد رغم التحديات والمعوقات والنقص الحاد بأعداد الموظفين المؤهلين وانعدام أدنى متطلبات ووسائل واجهزة العمل الكمركي.

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