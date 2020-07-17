أعلن جهاز الأمن الوطني، الجمعة، عن إلقاء القبض على شخص يمارس الابتزاز الالكتروني في محافظة بابل.

وذكر الجهاز في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "قوة من جهاز الامن الوطني في محافظة بابل ألقت القبض على شخص يمارس الابتزاز الالكتروني من خلال استدراج الضحايا بعلاقات مشبوهة وتصويرهن ومساومتهن بمبالغ مالية؛".



وأضاف أن "ذلك جاء بعد ان تقدمت احدى المواطنات بشكوى ضده واصدار مذكرة قبض؛ وقد جرى تدوين اقواله اصوليا وتسليمه الى الجهات القضائية المختصة ليتم محاكمته.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الامن الوطني يلقي القبض على شخص يمارس الابتزاز الالكتروني في بابل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.