وزارة الداخلية تمنح رخصا خاصة للجزارين لمزاولة الذبح خلال عيد الأضحى..وتدعو المواطنين إلى عدم التعامل مع غير المتوفرين عليها

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الجمعة، عن اتخاذ تدابير جديدة لضمان توفير الظروف الملائمة لمرور عيد الأضحى في احترام تام للشروط الصحية والوقائية المعتمدة من قبل السلطات المختصة، وتنظيم عمليات ذبح الأضاحي خلال هذه المناسبة.

وفي هذا الإطار، قالت الوزارة إنها ستسلم للجزارين المهنيين وللأشخاص الموسميين المزاولين لعملية الذبح بمناسبة عيد الأضحى، رخصا من طرف السلطات المحلية، تؤهلهم لممارسة هذه الشعيرة الدينية، حيث سيخضع الأشخاص المؤهلين لذلك، مسبقا، لاختبارات الكشف عن فيروس كورونا (كوفيد -19)، بتنسيق مع السلطات الصحية المختصة، كما سيتم تزويدهم بكافة الأدوات والمواد الكفيلة بضمان احترام الإجراءات الوقائية المعمول بها، من كمامات أو أقنعة واقية ومواد مضادة للفيروسات ومحاليل معقمة.

وبهذا الخصوص، تدعو وزارة الداخلية عموم المواطنين إلى الحرص، من أجل ذبح أضاحي العيد، على التعامل بشكل حصري مع الأشخاص الحاملين للرخص المسلمة من طرف السلطات المحلية، وعدم اللجوء إلى أي شخص غير متوفر عليها، وذلك حفاظا على صحتهم وسلامتهم وتفاديا لخطر الإصابة بالعدوى.