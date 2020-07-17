نشرة إنذارية.. زخات رعدية مصحوبة برياح قوية و”تبروري” بعدد من أقاليم المملكة

حذرت المديرية العامة للأرصاد الجوية، في نشرة خاصة اليوم الجمعة، من زخات رعدية قوية ستعرفها عدد من أقاليم المملكة.

وأوضحت المديرية في نشرتها الإنذارية أن الظاهرة التي ستقع ابتداء من الساعة الثانة من زوال اليوم الجمعة وإلى العاشرة مساء ستهم أقاليم إفران وصفرو، وجرادة، وميدلت، فيكيك، شيشاوة، تارودانت، ورزازلات، الحوز، الراشيدية، تنغير، وزاكورة.

وأضافت بأن هذه الزخات ستكون مصحوبة برياح قوية وسقوط البرد -التبروري- أحيانا، فيما ستهم زخات معتدلة مرتفعات أقاليم كرسيف وتاوريرت، وتزنيت، وأزيلال، وشتوكة أيت باها.