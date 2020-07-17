أرباب المقاهي يدعون أمكراز إلى دعم الأجراء: المشغل لا يجد ما يدفع للأجير بسبب كورونا!

دعا أرباب المقاهي، والمطاعم في مختلف مدن المملكة، سعيد أمكراز، وزير الشغل والإدماج المهني، إلى تقديم دعم مادي لفائدة الأجراء، الذين يشتغلون في هذا القطاع إلى غاية 31 دجنبر المقبل، وذلك من الصندوق الخاص بتدبير جائحة كورونا.

وطالب أرباب المقاهي، والمطاعم وزير الشغل بتغيير القوانين، التي يخضع لها القطاع، أو ملاءمتها مع التداعيات السلبية، التي فرضتها عليهم أزمة كوفيد-19.

وعقد ممثلو أرباب المقاهي، والمطاعم، المنضوون تحت لواء الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي، والمطاعم، اجتماعا، قبل أيام، على مستوى المديرية العامة في وزارة الشغل والإدماج المهني، حيث تمت مناقشة الوضع المهني للأجراء في هذا القطاع، بعد تداعيات أزمة كوفيد 19، بحسب الجمعية المذكورة.

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وقال نور الدين الحراق، رئيس الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم، في حديثه مع “اليوم24″، إنه يستحيل تنزيل القوانين، التي يخضع لها القطاع خلال هذه الظرفية، مبرزا أن ما يقارب 60 في المائة من المقاهي، والمطاعم في مختلف المدن المغربية، لا تصل إلى مبلغ ألف درهم في اليوم، إذ تراجع رقم المعاملات في القطاع بشكل مهول.

وأضاف المتحدث نفسه أن التراجع السلبي في المعاملات أرخى بظلاله على وضعية الأجراء، إذ أصبح المشغل غير قادر على تأدية حقوقهم، بينما يجد نفسه مقيدا بالقوانين، التي يخضع لها، مثل وجوب أداء راتبهم، فضلا عن مصاريف “الضمان الاجتماعي”، مستطردا، لكن صاحب المقهى من أين له أن يدفع لهم حقوقهم، مع التراجع المهول في الأرباح.

وتطالب الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم وزارة الشغل والإدماج المهني ملاءمة القوانين مع الواقع، الذي يعيشه هذا القطاع، الذي يعاني تداعيات كورونا، مشيرة إلى أن بعض أصحاب المقاهي مهددون بالافلاس، وبالتالي الإغلاق، لأنهم عاجزون عن تسديد حقوق الأجراء.

