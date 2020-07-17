مدرب برشلونة: سنكون فريقا مختلفا في دوري الأبطال

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكر مدرب برشلونة الإسباني، كيكي سيتين، بعد خسارة مباراته أمام أوساسونا 1-2 وذهاب لقب الليغا لصالح ريال مدريد، أن "فريقه غير قادر على تنفيذ ما يريده في الملعب".

وأضاف سيتين "نشعر بالحزن والإحباط، الهزيمة غير عادلة على الإطلاق".

وأردف "ربما كان من العدل خسارة لقب الليغا، لأننا أهدرنا نقاطا حرمتنا من المواصلة على نفس مستوى المنافس (ريال مدريد)، الذي كان يقدم أداءً مرتفعًا للغاية".

وتابع "آمل أن أواصل تدريب برشلونة خلال دوري أبطال أوروبا، لكني لست أعلم (مصيري).. أنا متفق مع ميسي في بعض الأشياء التي قالها، بخصوص انتقاد الذات".

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واسترسل "النقد الذاتي يجب أن يأتي من الجميع.. أنا المدرب والمسؤول الأول بالطبع، وأنا مقتنع بأننا سنكون فريقًا مختلفًا في دوري الأبطال".

وواصل "الإحباط يتملكنا بسبب خسارة لقب الليغا، لكننا لم نستسلم فيها.. علينا أن نسترح بعض الأيام، ثم نواصل.. أتمنى خوض دوري الأبطال بأقصى طموح ممكن".

وحسم ريال مدريد لقب الدوري الإسباني رسميا، بعدما فاز على فياريال (2-1)، ورفع الفارق مع ملاحقه برشلونة إلى 7 نقاط، قبل جولة واحدة على نهاية المسابقة.