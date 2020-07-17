ليفربول يقترب من حسم صفقة مميزة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن ليفربول الإنجليزي اقترب من حسم صفقة مميزة في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.
وبحسب ما نقلته صحيفة "بيلد" الألمانية، فإن المدرب يورغن كلوب، منح إدارة ناديه ليفربول، الضوء الأخضر لحسم التعاقد مع تياغو ألكانتارا لاعب وسط بايرن ميونخ.
وأشارت إلى أن مسؤولي الريدز توصلوا لاتفاق مع ألكانتارا حول الشروط الشخصية للعقد، عقب الحصول على موافقة كلوب.
وأوضحت أن الأزمة لا تزال في عدم وجود اتفاق بين الناديين، حيث يطلب بايرن ميونخ، 36 مليون جنيه إسترليني، أما ليفربول مستعد لدفع 18 مليونًا فقط.
وذكرت الصحيفة أن تياغو طرح منزله في مدينة ميونخ للبيع، مما يوحي بأنه يستعد لمغادرة ألمانيا نهائيًا.
وينتهي عقد تياغو مع بايرن ميونخ في صيف 2021، وأبلغ اللاعب، مسؤولي البافاري، برغبته في الرحيل إلى فريق جديد هذا الصيف.
وقال كارل هاينز رومينيغه الرئيس التنفيذي لبايرن ميونخ، قبل أسبوعين، إن تياغو يرغب في خوض تجربة جديدة خلال مسيرته الاحترافية.
وأبدى هانز فليك مدرب بايرن ميونخ، أمله في استمرار تياغو مع بايرن، الذي يلعب ضمن صفوفه منذ 2013.
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