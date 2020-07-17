شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يبحث تطورات "سد النهضة " مع رئيس جنوب أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

تلقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم اتصالاً هاتفياً من رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا. وأفاد المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي، بأنه جرى خلال الاتصال التباحث بشأن تطورات الموقف الحالي لملف سد النهضة، والمفاوضات الثلاثية ذات الصلة التي تمت مؤخراً تحت رعاية الاتحاد الأفريقي وبحضور عدد من المراقبين الدوليين.

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