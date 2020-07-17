شكرا لقرائتكم خبر عن طائرة تجسس تابعة للاحتلال الإسرائيلي تنتهك سيادة الأجواء اللبنانية والان نبدء بالتفاصيل

واصل الطيران التجسسي للاحتلال الإسرائيلي انتهاكه لسيادة الأجواء اللبنانية من خلال الطلعات الجوية المكثفة التي ينفذها فوق مدن وقرى الجنوب اللبناني. وأفاد بيان للجيش اللبناني اليوم ، أن طائرة تجسس إسرائيلية خرقت الأجواء اللبنانية من فوق بلدة كفركلا الجنوبية ونفذت طيرانًا دائريًا بمناطق الجنوب، ثم غادرت الأجواء من بلدة عيترون الجنوبية باتجاه الأراضي المحتلة.

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