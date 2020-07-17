السيسي يؤكد لـ"رامافوزا" رفض الإجراءات الأحادية حول سد النهضة

أكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، الجمعة، رفض بلاده "الإجراءات المنفردة أحادية الجانب" في ملف سد النهضة التي من شأنها "إلحاق الضرر بحقوق القاهرة في مياه النيل".

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي اليوم مع رئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامافوزا، الذي تتولى بلاده رئاسة الاتحاد الأفريقي، وفق بيان للرئاسة المصرية.

وتناول الاتصال "التباحث بشأن تطورات الموقف الحالي لملف سد النهضة والمفاوضات الثلاثية ذات الصلة التي تمت مؤخراً تحت رعاية الاتحاد الأفريقي وبحضور عدد من المراقبين الدوليين".

ووفق البيان، أكد السيسي مجددا على "ثوابت الموقف المصري من منطلق ما تمثله مياه النيل من قضية وجودية لشعب مصر، ومن ثم حتمية بلورة اتفاق قانوني شامل بين كل الأطراف المعنية حول قواعد ملء وتشغيل السد".

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من جانبه، أشاد رامافوزا بـ"النهج البناء الذي اتبعته مصر خلال جولة المفاوضات الأخيرة بشأن سد النهضة تحت رعاية الاتحاد الأفريقي، مما يعكس الاإرادة السياسية المصرية لصادقة للوصول إلى حل الأزمة".

وتم التوافق علي استمرار التنسيق المكثف بين البلدين بشأن تلك القضية الحيوية، وفق البيان.

ويرعى الاتحاد الأفريقي بوجود مراقبين من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي مفاوضات شاقة بين الدول الثلاث للوصول لصيغة توافقية للنقاط الخلافية العالقة بشأن سد النهضة خاصة ما يتعلق بالملء والتشغيل.

وتخوض مصر وإثيوبيا والسودان مفاوضات شاقة منذ سنوات لمعالجة مخاوف مصر من سد النهضة الذي تبنيه إثيوبيا (دولة المنبع) على النيل الأزرق وتخشى القاهرة من تأثيره على حصتها من مياه النيل.