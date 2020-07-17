الجيش الألماني يحقق في اختفاء ذخائر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن متحدث باسم وزارة الدفاع الألمانية، الجمعة، فتح تحقيق بعد فقد عشرات الآلاف من الذخائر من مخزون الجيش.

وقال المتحدث: "إذا كانت هناك جرائم، فإن تدخل مكتب المدعي العام أمر غني عن القول"، مضيفا أن أسباب فقدان المخزون ما زالت غير واضحة.

وتابع القول: "نحقق الآن بشكل مكثف ونقّيم ممارساتنا، ليس فقط في القوات الخاصة".



وأضاف أن التحقيق سينظر فيما إذا كانت الذخيرة التي لم يتم العثور عليها قد فُقدت بسبب الإهمال أم تركت خلال مهام خارجية أم بسبب نشاط إجرامي.

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وكانت صحيفة "دي فيلت" الألمانية قد ذكرت من قبل أن ما لا يقل عن 60 ألف طلقة ذخيرة فقدت منذ عام 2010، مشيرة في ذلك إلى رد سري من الحكومة على طلب إحاطة من عدة أحزاب في البرلمان.

وبحسب تقرير الصحيفة، قالت الحكومة إنه من بين أكثر من 96 ألف خرطوشة مفقودة من عيارات مختلفة، لا يمكن تحديد موقع سوى حوالي 36 ألف خرطوشة.

ولا يشمل ذلك الـ 48 ألف طلقة التي اختفت من وحدة القوات الخاصة التابعة للجيش، والتي تعرضت لتدقيق شديد وانتقادات بسبب التطرف اليميني في صفوفها.

وكان تقرير قد صدر قبل أسابيع بشأن الكشف عن نشاط يميني في صفوف القوات الخاصة بالجيش الألماني وسط اتهامات وشكوك حول تراخي في مواجهته.