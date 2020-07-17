أبوظبي: المرحلة الثالثة من تجارب لقاح كورونا تستهدف 5 آلاف اختبار

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 17 يوليه 2020

أبوظبي - مباشر: بدأ المتطوعون في أبوظبي بتلقي اللقاح ضمن التجارب السريرية العالمية للمرحلة الثالثة للقاح غير النشط، مدرج تحت مظلة منظمة الصحة العالمية من إنتاج شركة سينوفارم سي إن بي جي بهدف مكافحة وباء كوفيد-19.



وأشار المكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي في بيان نشر على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "توتير"، اليوم الخميس، إلى أنه من المحتمل أن يصل عدد المتطوعين للمشاركة في التجارب إلى 15000 شخص.

وتابع، في حين تهدف تجارب المرحلة الثالثة إلى إتمام ما لا يقل عن 5000 اختبار ضمن الدفعة الأولى لضمان نجاعة البرنامج.

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وستكون المرحلة الثالثة مفتوحة للمتطوعين بين أعمار 18 و60 عاماً ممن يعيشون في أبوظبي والعين للمشاركة في التجارب لفترة تمتد من 3 إلى 6 أشهر مع ضرورة أن يكون المتطوعون متاحين عند الحاجة لأغراض المتابعة خلال هذه الفترة.

والجدير بالذكر، أن إجراء التجارب يتم من قبل شركة G42 Healthcare، التي تتخذ من ‫أبوظبي‬ مقراً لها، تحت إشراف دائرة الصحة بأبوظبي ووزارة الصحة الإماراتية.

ومن المقرر أن تضمن هذه الشراكة النفاذ السريع للقاح لجميع سكان دولة الإمارات، حيث سيتم تصنيع اللقاح في أبوظبي.

ومساء أمس الأربعاء، سجلت وزارة الصحة الإماراتية 275 إصابة جديدة بفيروس كورونا فقط، بعد إجراء أكثر من 48 ألف فحص، ليبلغ إجمالي الحالات المسجلة في الدولة 55848 حالة.