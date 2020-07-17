نصائح لحماية الوجه من حب الشباب والبثور من ارتداء الكمامة

فرضت جائحة كورونا العديد من التغييرات على حياتنا، ومن بينها ارتداء الكمامة في مقار العمل أو في المراكز التجارية، والتي تترك أثراً واضحاً على البشرة، ومن بينها حب الشباب.

ولتجنب هذه المشكلة يمكنك اتباع النصائح التالية:

من شأن المرطب أن يعمل كحاجز لحماية الوجه من أي احتكاك دائم، لذلك من المهم تطبيق المرطب قبل ارتداء الكمامة، وذلك حسب نصيحة الدكتورة أمينة أميري أخصائية أمراض جلدية وتجميل وليزر، وتطبيقه لأكثر من مرة خلال اليوم. حسبما نشر موقع "الرؤية".

كما تنصح الدكتورة أيضاً بخلع الكمامة كل كم ساعة لمساعدة البشرة على التنفس، وضمان عدم تعرضها للاحتكاك لوقت كبير جداً.

تجنب وضع المكياج

مع ارتفاع درجات الحرارة، والرطوبة العاليتين، ينصح دائماً بعدم وضع المكياج، أو اللجوء لمكياج خفيف، لتجنب احتكاك البشرة بالكمامة قدر المستطاع، الأمر الذي ينتج عنه ظهور حب الشباب أو البثور، حيث سيعمل المكياج مع ارتداء الكمامة على غلق مسام البشرة بشكل أكبر.

Advertisements

اختيار الكمامات الطبية

تلجأ العديد من السيدات والفتيات اليوم لاستخدام الكمامات القماشية التي قد تحتوي البعض منها على مادة البوليستر المضرة بالبشرة، كما أن البعض منهن قد ينسين غسل الكمامة مع تكرار الاستخدام، الأمر الذي يعمل على تهيج البشرة، وإصابتها بحب الشباب.

ولتجنب هذه المشكلة ينصح باستخدام الكمامات الطبية التي يمكن استبداها كل ساعتين.

غسل الوجه بعد العودة للمنزل

بعد عودتك للمنزل، ينصح بغسل الوجه بعمق، وباستخدام غسول لطيف ومقشر للبشرة، للتخلص من أي آثار تراكمت على سطح البشرة خلال فترة خروجك من المنزل.

من بعدها طبقي روتين العناية ببشرتك من خلال تنظيفها بالتونر وتطبيق الكريم المرطب.