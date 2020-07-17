شكرا لقرائتكم خبر عن أول صورة للرمز الانتخابى للقائمة الوطنية من أجل مصر فى انتخابات الشيوخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصل ”الخليج 365” على أول صورة للرمز الانتخابى للقائمة الوطنية "من أجل مصر" فى انتخابات مجلس الشيوخ، وهى "كليوباترا"، ويظهر بها لوجوهات كل الأحزاب المشاركة فى القائمة.

وتضم القائمة الوطنية "من أجل مصر" 11 حزبا وهم: مستقبل وطن، الوفد، المصرى الديمقراطى، الشعب الجمهورى، مصر الحديثة، التجمع، المؤتمر، الإصلاح والتنمية، الحركة الوطنية، وحزب الحرية وحماة الوطن.





يذكر أن قائمة القاهرة من المتوقع أن تضم قائمة قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا لانتخابات مجلس الشيوخ عن التحالف، حسام الخولى - محمود بكرى - محمود منصور - حازم الجندى - عاطف النمكى - عايدة نصيف - ياسر الهضيبى - محمد حلاوة - حسين خضير - طارق عبد العزيز - صلاح سعودى - عبدالسلام الجبلى - ريهام عفيفى - ايرينى ثابت - عبدالخالق عياد - د ايهاب وهبه - حنا جريس - عز الدين سالم - محمد عريبى - فريدة النقاش - ناجح جلال - محمد حلاوة - محمد توفيق.