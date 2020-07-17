شكرا لقرائتكم خبر عن قبل غلق باب الترشح.. اعرف إجراءات إعلان كشوف المرشحين بالقوائم والفردى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد الهيئة الوطنية للانتخابات، لغلق باب طلبات الترشح لخوض انتخابات مجلس الشيوخ، غدا السبت والموافق 18 يوليو، والذى سيكون مفتوحا لتلقي طلبات الترشح من التاسعة صباحًا حتى الثالثة مساء، بمقر المحاكم الابتدائية.

وستعلن الهيئة القائمة المبدئية لكشوف أسماء المرشحين لانتخابات عضوية مجلس الشيوخ الأحد، لنظام الفردي والقوائم، ويتزامن مع ذلك، فتح باب الطعون من المرشحين المستبعدين أو على المرشحين المقبولين أمام محاكم القضاء الإداري بالمحافظات خلال أيام الأحد والإثنين والثلاثاء القادمة.

والجدير بالذكر هنا أن الانتخابات ستجرى لتصويت المصريين بالخارج يومي الأحد والإثنين 9 و10 أغسطس، بالتنسيق مع الخارجية، في ظل انتشار جائحة فيروس كورونا، من 9 صباحًا حتى 9 مساءً، وفي الداخل يومي الثلاثاء والأربعاء الموافقين 11 و12 أغسطس المقبل، على أن تعلن نتائج الجولة الأولى في موعد أقصاه 19 أغسطس.

ونرصد فى هذا الصدد ضوابط عرض الهيئة الوطنية كشوف المترشحين، وفقا لما نص عليه القانون :

- تعرَض فى اليوم التالى لإقفال باب الترشح، بالطريقة والمكان الذى تعينه الهيئة الوطنية للانتخابات.

- تشمل كشفان يُخصَص أولهما لمترشحى المقاعد الفردية، وثانيهما لمترشحى القوائم الأصليين والاحتياطيين.

- ويتضمنا أسماء المترشحين والصفة التى ثبتت لكل منهم.

- كما يُحَدد فى الكشف الثاني اسم القائمة التى ينتمى إليها المترشح.

- ويستمر عرض الكشفين للأيام الثلاثة التالية.

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- وتنشر الهيئة الوطنية للانتخابات خلال الميعاد ذاته أسماء المترشحين كل في دائرته الانتخابية في صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار.

- وأعطى حق لكل من تقدم للترشح ولم يرد اسمه في الكشف المعد أن يطعن على قرار اللجنة المنصوص عليها .

- كما يكون لكل مترشح الطعن على قرار اللجنة بإدراج اسم أي من المترشحين

- أو بإثبات صفة غير صحيحة أمام أسمه، أو اسم غيره من المترشحين في الكشف المدرج فيه اسمه.

- ولكل حزب تقدم بقائمة او اشترك فيها أو له مترشحون على المقاعد الفردية، ولممثلي القوائم في الدائرة الانتخابية، أن يمارس الطعن



- ويكون الطعن خلال 48 ساعة على الأكثر من تاريخ عرض القوائم

