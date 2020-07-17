شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى يتقدم بسؤال لوزير التعليم عن خطته لحضور الطلاب بالتعليم الفنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب ماجد طوبيا، بسؤال موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، بشأن خطة الوزارة للتعليم الفنى للعام الدراسى الجديد، فيما يخص التعليم الفنى، وكيفية حضور الطلاب للتدريب العملى بورش العمل أو المزارع فيما يخص المدارس الفنية الزراعية، وذلك فى ضوء أزمة فيروس كورونا، للحفاظ على الصحة العامة للطلاب وفى نفس الوقت حتى لا تتأثر المنظومة التعليمية ، وكيفية توعية الطلاب بأهمية اتباع الإجراءات الوقائية اللازمة والاحترازية لعدم تفشى الفيروس بينهم وبالتالى فى المجتمع بشكل عام، خاصة وأن الأزمة مازالت قائمة حتى الآن.

وطالب عضو مجلس النواب، وضع أكثر من سيناريو لحضور الطلاب بشكل عام فى العام الدراسى الجديد، وعلى وجه التحديد طلاب التعليم الفنى، لما لطبيعة التعليم من خصوصية تتمثل فى طبيعة الحضور لورش التعليم والمزارع وغيرها من الأنشطة المتعلقة به، وهذا يستوجب ضرورة أن يتم وضع عدد من المقترحات بشأن الحضور.

ولفت عضو البرلمان، إلى أهمية أن يكون هناك توعية بشكل عام للجميع، للحرص على تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية فى الحياة بشكل عام، وليس داخل المدرسة فحسب، ولكن نظرا لأن المدرسة من الأماكن التى تشهد تكدس لابد أن تكون هناك رعاية وعناية خاصة.

الجدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أعلنت موعد بدء العام الدراسى الجديد 2021/2020، حيث تبدأ الدراسة فى العام الدراسى الجديد 2020-2021، السبت 17 أكتوبر 2020، تنتهى الخميس 24 يونيو 2021، تبدأ إجازة نصف العام الدراسي السبت 6 فبراير 2021، تستمر حتى يوم الخميس 18 فبراير 2021 (لمدة 15 يومًا، ومدة أيام الدراسة الفعلية 93 يومًا.