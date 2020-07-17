زلزال بقوة 4.5 درجة على مقياس ريختر يضرب شمال الجزائر

محمد اسماعيل - القاهرة - الجزائر- (د ب أ):
ضرب زلزال بقوة 5ر4 درجة على مقياس ريختر اليوم الجمعة ولاية ميلة التي تقع على مسافة 400 كيلومتر شمالي البلاد.
وقال المركز الجزائري للبحث في علم الفلك والجيوفيزياء والفيزياء الفلكية، إن مركز الهزة حدد على بعد كيلومتر واحد شمالي بلدة سيدي مروان.
ولم تعلن السلطات عن تسجيل خسائر مادية أو بشرية.
وأمس الخميس، سجل زلزال بقوة 4ر3 درجة على مقياس ريختر جنوبي شرق بلدة أوقاس بولاية بجاية شرقي البلاد. وأمس الأول الأربعاء سجل بنقطة المنطقة زلزال بقوة 9ر3 درجة على مقياس ريختر، كما تم رصد زالزال آخر في نفس اليوم بقوة 3 درجات بمنطقة لازرو بولاية باتنة.
وشهد شمال الجزائر في الأيام القليلة الماضية العديد من الزلازل بدرجات متوسطة تتراوح ما بين 3 و5ر4 درجات.
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