مجلس الشيوخ 2020.. أول سيدة تقدم أوراق ترشحها للانتخابات في كفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

تقدمت أستاذة جامعية في كفر الشيخ، اليوم الجمعة، بأوراق ترشحها إلى لجنة تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ بدائرة المحافظة، كأول امرأة تتقدم بأوراقها لخوض تلك الانتخابات منذ فتح باب تقديم طلبات الترشح.

وسجلت لجنة تلقي طلبات الترشح بمحكمة كفر الشيخ الابتدائية، برئاسة المستشار سعد السعدني، رئيس المحكمة، اسم المرشحة "أميرة عبد السلام عبد الحميد زايد، دكتورة جامعية تقيم ببندر كفر الشيخ، مستقل"

وكشفت قائمة المرشحين الذين جرى تسجيلهم للترشح لانتخابات مجلس الشيوخ عن دائرة محافظة كفر الشيخ 18 مرشحًا خلال الأيام الماضية، بينما يجري غلق باب الترشح، غدًا السبت، ويعقب ذلك الإعلان عن الأسماء الأولية التي قدمت أوراق ترشحها.