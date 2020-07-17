ارتفاع عدد المتعافين من كورونا في "عزل العجمي" إلى 356 حالة

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد البدري:
أعلن مستشفى العجمي النموذجي، اليوم الجمعة، ارتفاع عدد المتعافين من فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" إلى 356 شخصًا، بعد خروج 9 حالات جديدة وتماثلهم للشفاء.
قال الدكتور، وليد مختار، القائم بتسيير أعمال إدارة مستشفى العزل بالعجمي، إن الحالات المشار إليها غادرت المستشفى عقب إنهاء الفحوصات الخاصة بها، وفقًا للبروتوكولات الطبية المتبعة من وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية.
وأضاف في تصريح صحفي لـ"الخليج 365" أن إجمالى عدد المحولين من المستشفى للعزل المنزلي بلغ 92 حالة، فيما وصل عدد المنقولين لاستكمال المتابعة الصحية في عزل مستشفيات أخرى بعد استقرار حالاتهم إلى 463 شخصا.
وأشار إلى أنه جرى عمل التحاليل المعملية وأخذ المسحات من الحالات أكثر من مرة للتأكد من سلبية نتائجهم للفيروس، لافتا إلى أنه يتم نقل حالات المتماثلين للشفاء بسيارات مجهزة إلى أماكن إقامتهم بالمحافظات المختلفة
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