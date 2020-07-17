تسجيل 6 وفيات و439 إصابة جديدة بكورونا في الأراضي الفلسطينية

محمد اسماعيل - القاهرة - رام الله- (د ب أ):

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الجمعة عن تسجيل 6 وفيات و439 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الأراضي الفلسطينية خلال 24 ساعة الماضية.

وذكرت الوزارة في بيان صحفي أن الوفيات تم تسجيلها في محافظتي الخليل ونابلس في الضفة الغربية وبلدة الرام في ضواحي القدس ما رفع إجمالي عدد الوفيات بفيروس كورونا إلى 55 حالة.

وأوضحت الوزارة أنه تم اكتشاف 439 إصابة جديدة بالفيروس مقابل تسجيل 179 حالة تعاف، فيما تتواجد 16 حالة من بين المصابين في غرف العناية المكثفة، بينها 5 موصولة على أجهزة التنفس الاصطناعي.

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وبحسب الوزارة ارتفع إجمالي عدد حالات الإصابة النشطة بفيروس كورونا في الأراضي الفلسطينية إلى 7334 مقابل 1666 حالة تعافي.

يأتي ذلك فيما عم إغلاق شامل في محافظات الضفة الغربية اليوم على أن يستمر حتى صباح بعد غد الأحد، تنفيذا لقرار الحكومة بمنع الحركة، ولفتح المجال لطواقم الطب الوقائي حصر المخالطين للحالات المصابة بشكل أكبر.

وشمل الإغلاق مناحي الحياة كافة، باستثناء المخابز والصيدليات فقط، كما منعت الحركة نهائيا في الشوارع باستثناء مركبات الطوارئ والصيانة في شركات الخدمات من كهرباء ومياه، إلى جانب مركبات الأجهزة الأمنية.

وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية تم منع الحركة بين مراكز المدن والقرى والمخيمات في المحافظة الواحدة، وبين المحافظات، خاصة وأن كل من يخالف القرار سيعرض نفسه للعقوبة والمساءلة القانونية.