صور.. تنفيذ 142 قرار إزالة تعديات خلال "الموجة الـ16" في بني سويف

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف-حمدي سليمان:

نفذت محافظة بني سويف، اليوم الجمعة، حملة لإزالة 22 حالة تعد بقريتي كفر الجزيرة، والشناوية بمركز ناصر، بواقع 3 حالات بمساحة 44 مترًا على أرض ولاية مديرية الري، و7 حالات على مساحة 1400 متر أرض ملك حماية النيل، و12 حالة على مساحة 11 قيراط أرض زراعية.

وبذلك يصل إجمالي الحالات التي جرى إزالتها منذ انطلاق الموجة الـ16 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة إلى 142 حالة في المحافظة.

من جانبه أكد الدكتور محمد هاني محافظ بني سويف على أن ملف مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة واسترداد حق الشعب في مقدمة أولويات الجهاز التنفيذي بالمحافظة.