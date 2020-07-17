أفريكوم تعلن عن إمتلاكها أدلة على زرع "فاغنر" الروسيّة متفجرات حول طرابلس

أعلنت القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا "أفريكوم" اليوم، الأربعاء 15 جويلية 2020، في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، أن لديها أدلة واضحة على قيام شركة "فاغنر" الروسية بزرع ألغام ومتفجرات في العاصمة الليبية طرابلس وما حولها.

وقال البيان إن "أفريكوم" لديها "أدلة واضحة على قيام مجموعة فاغنر المدعومة من الحكومة الروسية، بزرع ألغام ومتفجرات في طرابلس وما حولها، منتهكة بذلك الحظر الذي تفرضه الأمم المتحدة على الأسلحة، وتعرض حياة الليبيين الأبرياء للخطر"

وأضاف البيان أن هناك "أدلة مصورة وموثقة تظهر وضع فخاخ متفجرة وحقول ألغام مزروعة بشكل عشوائي في ضواحي طرابلس، وصولا إلى مدينة سرت (شمال)، منذ منتصف جوان الماضي"

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وللإشارة فقد أعلن الجيش الليبي الثلاثاء، عن إصابة 3 أطفال، بينهم إثنان من عائلة واحدة، إثر إنفجار لغم في منطقة الخلة (جنوبي طرابلس)، زرعته عصابة فاغنر الإجرامية قبل فرارها ومليشيا حفتر الإرهابية الهاربة.

المصدر: الاناضول