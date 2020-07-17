أعلنت كوريا الجنوبية إجلاء العمال الكوريين العاملين في مواقع الإنشاءات بالعراق اعتبارًا من الأسبوع المقبل، وسط ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا بوتيرة سريعة في ذلك البلد، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.
قال مدير إدارة القادمين من الخارج بمركز معالجة الحوادث كو دوك يونج في مؤتمر صحفي اليوم حول عملية نقل العمال الكوريين: "نتحرك لتجهيز طائرة مستأجرة خلال الفترة من 22-25 يوليو، وسنتشاور مع الجانب العراقي عندما تكون الطائرة جاهزة".
وأضاف: "حسب المعلومات الواردة، فإن حوالي 200 من العمال المقيمين في العراق
وسبق أن ذكر رئيس الوزراء جونغ سيه غيون صباح اليوم الجمعة أن الحكومة أقرت بدء عملية إجلاء هؤلاء العمال في القريب العاجل باستخدام طائرة مستأجرة ابتداء من الأسبوع القادم.
وقال جونج: "سبق أن عاد بعض العمال باستخدام طائرة مستأجرة، غير أنه ما زال هناك حوالي 800 منالعمال الآخرين"، وطلب من الجهات المعنية القيام بالواجب للنقل وإجراء الفحوصات والعزل الصحي والعلاج بالاستفادة من خبراتها في عمليات نقل المواطنين من ووهان بالصين وإيطاليا.
وفي مواقع الانشاءات في كربلاء جنوب بغداد، تعمل شركات الإنشاءات الكورية الرئيسية "هيونداي للإنشاءات"، و"هيونداي للهندسة"، و"جي إس للإنشاءات"، "وإس كيه للإنشاءات"، بالإضافة إلى الشركات المتعاونة معها في منشآت تكرير النفط ومشاريع إنشاء المرافق الجانبية.
وقررت الشركات إغلاق مواقع العمل بصورة عاجلة عندما اكتشفت حالة إصابة موظف أجنبي بكوفيد-19 يوم 9 يوليو، وخضع عمالها للعزل الذاتي في مساكنهم.
واكتشفت السلطات الكورية الجنوبية 34 حالة إصابة بكورونا بين نحو 100 عامل عادوا من العراق في وقت سابق من هذا الأسبوع.
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