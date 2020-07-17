العالم يُسجّل ربع مليون إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا في العالم، أمس الخميس، 249 ألف إصابة، ليصل إجمالي الحالات إلى 13 مليونًا و800 ألف، حسب عداد جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية.
وأظهرت بيانات الجامعة أن حصيلة الوفيات بكورونا في العالم تجاوزت 590 ألف حالة، بينما تماثل 7 ملايين وأكثر من 718 ألف شخص للشفاء.
وتخطى عدد الإصابات اليومية بفيروسكورونا في الولايات المتحدة، يوم الخميس، الأرقام القياسية، إذ سجلت حوالي 77 ألف إصابة ونحو ألف حالة وفاة خلال الساعات 24 الماضية، وفقًا لإحصاء رويترز.
وسجلت تكساس أمس الخميس ما يربو على15 ألف إصابة جديدة، بينما سجلت فلوريدا حوالي 14 ألف إصابة جديدة
فيما تجاوزت البرازيل عتبة المليونين إصابة مسجلة 2012,1 ألف حالة، والهند تخطت المليون مع 1003,8 ألف حالة.
وبين الدول العربية تبقى السعودية في صدارة المتضررين بالجائحة مع 243,2 ألف إصابة، تليها قطر (105,4 ألف)، بينما تجاوز العراق مع تسجيل 86,1 ألف حالة مصر التي بلغت حصيلتها 85,7 ألف.
وفي المركز الخامس عربيًا سلطنة عمان (62,5 ألف حالة)، تليها الكويت (57,6 ألف) والإمارات (56,1 ألف).
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