الصين ترفض أي حظر تفرضه أمريكا على أعضاء الحزب الشيوعي

أكدت الصين، اليوم الجمعة، رفضها لأي حظر سفر تفرضه الولايات المتحدة على أعضاء الحزب الشيوعي الحاكم في الصين وأن هذا الأمر سيكون عبثيا ومثل هذه الخطوة سترقى إلى معارضة واشنطن لجميع سكان الصين، حسبما ذكر موقع رويترز.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشون يينج للصحفيين خلال إفادة صحفية يومية، إنه لا يمكن لأي دولةأو فرد منع الصين من المضي في طريقها.
وأوضحت الصين، يوم الخميس، أنها لا تسعى لتحدي الولايات المتحدة، أو أن تحل محلها، ودعت واشنطن إلى النظر إليها بموضوعية والعودة إلى المنطق السليم في سياساتها تجاه بكين.
قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشون ينج للصحفيينفي إفادة صحفية إن الولايات المتحدة إذا اعتقدت أن كل ما تفعله الصين يمثل تهديدًا، فإن مثل هذا النهج سيتحول إلى حقيقة.
ودعت أيضًا وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو للحضور إلى الصين وزيارة شينجيانج ليرى بنفسه عدم وجود انتهاكات لحقوق الإنسان ضد أقلية الإيغور المسلمة في المنطقة.
وأعلن مايك بومبيو، وزير الخارجية الأمريكي، دعمه بلاده للدول التي تعتبر أن الصين انتهكت حقوقها في بحر الصين الجنوبي، وذلك عبر منصات قانونية متعددة الأطراف.
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